Команды Формулы-1 раскололись на два лагеря при обсуждении правил на 2021 год

Команды Формулы-1 разошлись во мнении насчёт того, нужно ли откладывать краткий срок принятия правил на сезон-2021, сообщает BBC. Пять команд из 10 против откладывания дедлайна по утверждению финансового регламента, предусматривающего введение лимита на бюджеты. «Рено», «Макларен», «Уильямс», «Альфа Ромео» и «Рейсинг Пойнт» опасаются, что в случае продления дедлайна топ-команды попробуют выторговать для себя более выгодные условия, ещё смягчив будущий лимит.



Пять команд готовы продлить до октября 2019 года дедлайн на утверждение технического и спортивного регламентов, к которым есть вопросы у всех гоночных коллективов, но лишь в том случае, если финансовый регламент будет утверждён уже сейчас — к концу июня.



Нынешние предложения по финансовому регламенту предусматривают лимит расходов в размере $ 175 млн на сезон. В этот лимит не включаются затраты на двигатели, логистику, зарплату гонщиков и ещё трёх самых высокооплачиваемых сотрудников. Таким образом, на практике бюджет может увеличиваться до $ 250 млн. Такая сумма всё равно устраивает пять перечисленных команд, хотя ранее они надеялись на лимит в размере $ 150 млн. Считается, что сейчас топ-команды тратят $ 300-400 млн.



Завтра, 13 июня, в Париже пройдёт встреча команд с ФИА и Liberty, на которой стороны постараются прийти к компромиссу. Если пять команд не изменят свою позицию, то, согласно действующим правилам Формулы-1, ФИА будет обязана утвердить окончательные правила на сезон-2021 не позже конца июня, причём речь идёт о всех видах регламента.