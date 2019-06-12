Команды Формулы-1 раскололись на два лагеря при обсуждении правил на 2021 год

Команды Формулы-1 разошлись во мнении насчёт того, нужно ли откладывать краткий срок принятия правил на сезон-2021, сообщает BBC. Пять команд из 10 против откладывания дедлайна по утверждению финансового регламента, предусматривающего введение лимита на бюджеты. «Рено», «Макларен», «Уильямс», «Альфа Ромео» и «Рейсинг Пойнт» опасаются, что в случае продления дедлайна топ-команды попробуют выторговать для себя более выгодные условия, ещё смягчив будущий лимит.
Пять команд готовы продлить до октября 2019 года дедлайн на утверждение технического и спортивного регламентов, к которым есть вопросы у всех гоночных коллективов, но лишь в том случае, если финансовый регламент будет утверждён уже сейчас — к концу июня.
Нынешние предложения по финансовому регламенту предусматривают лимит расходов в размере $ 175 млн на сезон. В этот лимит не включаются затраты на двигатели, логистику, зарплату гонщиков и ещё трёх самых высокооплачиваемых сотрудников. Таким образом, на практике бюджет может увеличиваться до $ 250 млн. Такая сумма всё равно устраивает пять перечисленных команд, хотя ранее они надеялись на лимит в размере $ 150 млн. Считается, что сейчас топ-команды тратят $ 300-400 млн.
Завтра, 13 июня, в Париже пройдёт встреча команд с ФИА и Liberty, на которой стороны постараются прийти к компромиссу. Если пять команд не изменят свою позицию, то, согласно действующим правилам Формулы-1, ФИА будет обязана утвердить окончательные правила на сезон-2021 не позже конца июня, причём речь идёт о всех видах регламента.
- 12 июня 2019
-
15:54
-
15:51
-
15:30
-
13:24
-
12:17
-
11:33
-
10:44
-
10:19
-
09:31
-
01:14
-
01:01
-
00:51
- 11 июня 2019
-
23:48
-
21:59
-
20:56
-
19:15
-
18:03
-
16:39
-
15:46
-
15:24
-
14:19
-
12:56
-
12:12
-
11:30
-
10:32
-
10:11
-
09:27
-
00:24
- 10 июня 2019
-
23:01
-
21:35
-
20:48
-
19:47
-
18:28
-
18:08
-
17:57