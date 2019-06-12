В «Мерседесе» рассказали о проблемах Хэмилтона с гидравлической системой

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Энди Шовлин прокомментировал ситуацию с утечкой в гидравлической системе, возникшей на болиде Льюиса Хэмилтона перед гонкой Гран-при Канады.
«У нас были некоторые проблемы с машиной Льюиса перед гонкой, это стало понятно после квалификации. Мы заметили, что на полу осталось масло, где-то была утечка. Кроме этого по данным мы также видели, что мы теряем давление в гидравлической системе.
Проблема в том, что машины остаются в закрытом парке на ночь и мы не можем проводить исследования или трогать их. В итоге мы перенесли все процедуры на утро воскресенья, когда нам снова разрешили доступ к машине. Нам пришлось снять силовую установку, и мы отследили утечку в приводе дроссельной заслонки. Это была сложная работа, и нам было сложно собрать болид Льюиса до старта гонки.
Мы были в опасности, поскольку мы могли обнаружить другую проблему после сборки болида, но времени на её исправление уже бы не осталось. Однако механики отлично сработали, и машина смогла добраться до финиша», — приводит слова Шовлина PitPass.
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