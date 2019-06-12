Кубица: машина в Канаде поворачивала без движения рулём
Пилот «Уильямса» Роберт Кубица прокомментировал итоги Гран-при Канады, посетовав на проблемы с управляемостью болида.
«К сожалению, чудес не бывает. Уже в квалификации было очень сложно управлять болидом. По жаре в гонке всё стало ещё сложнее, потому что отрезки были длиннее, а машина была тяжёлой. Мне постоянно приходилось отлавливать болид — он поворачивал даже без движений рулём. Было сложно удерживать машину на трассе.
Это было не особо опасно. Всё было так, как и было. Я не мог ехать в нормальном темпе. Машине просто не хватает сцепления. Расселл? У нас было небольшое сражение. Я обогнал его в первом повороте, но на прямой он отыгрался. Но мне пришлось в этой гонке очень нелегко», — приводит слова Роберта Кубицы Autosport.
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