Стали известны важные детали регламента Формулы-1 на 2021 год

Издание RaceFans сумело ознакомиться с деталями регламента Формулы-1 на 2021 год, который в настоящее время предложен командам. Стали известны некоторые важные пункты будущих правил.



Вероятно, самый важный и спорный пункт касается технического регламента: предлагается ввести ограничения на количество обновлений аэродинамических элементов в ходе сезона. При этом некоторые детали машины будут омологироваться на весь чемпионат. Подобный пункт позволит сократить расходы, но в то же время сократит шансы команд отыграться в ходе сезона.



Изменятся правила касательно использования коробок передач. Если сейчас одна коробка должна выдерживать шесть Гран-при, то с 2021 года планируется ввести общий лимит коробок на сезон, что позволит сократить количество штрафов, но при этом не увеличить расходы команд на КП.



Уточнён пункт насчёт действия режима «закрытого парка» со старта гоночного уик-энда. Команды всё-таки будут иметь возможность использовать в тренировках экспериментальные детали, однако в квалификации и гонке машины должны соответствовать конфигурации, представленной судьям завтра утром, 14 июня.



Кроме того каждая команда будет обязана как минимум на двух Гран-при сажать за руль на первой пятничной тренировке пилота-новичка. Таковым будет считаться гонщик, который не более двух раз выходил на старт гонок Ф-1.



Предсезонные тесты Формулы-1 вновь будут сокращены: вместо двух сессий по четыре дня команды будут ограничены двумя сессиями по три дня.



Напомним, что официально правила на 2021 год ещё не утверждены. ФИА и команды обсуждают возможность отложить дедлайн до конца октября 2019 года, однако половина конюшен требует уже сейчас утвердить финансовый регламент, вводящий в Формулу-1 лимит на бюджеты.

Лимит бюджета в Формуле-1 с 2021 года составит $ 175 млн