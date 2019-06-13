Магнуссен: в «Хаасе» мне разрешили выступить в Ле-Мане

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен подчеркнул, что команда разрешила ему принять участие в марафоне «24 часа Ле-Мана» в будущем.



«В «Хаасе» мне разрешили выступить в Ле-Мане. Теперь важно найти подходящее время и возможность. Я не хочу выступать в этой гонке неготовым, потому что это будет не очень хорошо не только для меня, но и для отца, потому что он хочет победить. Я должен быть на нужном уровне и принести пользу команде.



Я бы хотел выступить на машине Corvette, потому что мой отец выступает на них уже 15 лет. Я бы хотел побывать в его мире. Будем стремиться победить в своём классе. Было бы здорово поработать вместе с отцом и пилотировать одну машину. Мы обсуждаем это за обедом, но было бы здорово, если бы это стало реальностью», — приводит слова Магнуссена RaceFans.