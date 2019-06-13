Экипаж «Тойоты» под номером «7» оказался под угрозой трёхминутного штрафа

Экипаж «Тойоты» под номером «7» может получить трёхминутный штраф в предстоящей гонке «24 часа Ле-Мана» из-за аварии Майка Конвея в квалификации, прошедшей 13 августа, сообщает Autosport.



Пилот команды LMP2 Роберто Гонсалес в ходе квалификации потерял управление над болидом и сильно замедлился в повороте, в результате чего в него врезался Майк Конвей. Судьи сочли, что Конвей недостаточно замедлился в режиме двойных жёлтых флагов, что и привело к аварии.



В итоге Майку дали условный трёхминутный штраф, который превратится в реальный в случае повторного нарушения правил. Напомним, экипаж Конвея, Камуи Кобаяси и Хосе-Марии Лопеса выиграл первую квалификацию легендарного марафона.

Посмотреть видео аварии можно в «твиттере» гонки.