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Экипаж «Тойоты» под номером «7» оказался под угрозой трёхминутного штрафа

Экипаж «Тойоты» под номером «7» оказался под угрозой трёхминутного штрафа
Авто / Америка/WEC/Формула-Е 0

Экипаж «Тойоты» под номером «7» может получить трёхминутный штраф в предстоящей гонке «24 часа Ле-Мана» из-за аварии Майка Конвея в квалификации, прошедшей 13 августа, сообщает Autosport.

Пилот команды LMP2 Роберто Гонсалес в ходе квалификации потерял управление над болидом и сильно замедлился в повороте, в результате чего в него врезался Майк Конвей. Судьи сочли, что Конвей недостаточно замедлился в режиме двойных жёлтых флагов, что и привело к аварии.

В итоге Майку дали условный трёхминутный штраф, который превратится в реальный в случае повторного нарушения правил. Напомним, экипаж Конвея, Камуи Кобаяси и Хосе-Марии Лопеса выиграл первую квалификацию легендарного марафона.

Посмотреть видео аварии можно в «твиттере» гонки.

Источник: Autosport

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