Кубица: за всеми проблемами мы забываем самое главное — в Ф-1 выступает поляк

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица заявил, что сохраняет спокойствие и терпение, несмотря на неудачное начало нового сезона. В текущем сезоне поляк, вернувшийся в Формулу-1, не набрал ещё ни одного очка.
«Во всей этой ситуации с многочисленными проблемами мы забываем о главной позитивной вещи: в Формуле-1 снова выступает польский пилот. Уже этого факта должно быть достаточно для позитива.
Конечно, все хотят, чтобы я выступал лучше, но, к сожалению, не получается. Но это вовсе не значит, что так будет всё время. Мне нужно сохранять терпение и выполнять свою работу», — цитирует Кубицу GrandPX.News.
Из-за многочисленных проблем с болидом «Уильямсу» тяжело вести борьбу с другими командами. Практически во всех Гран-при пилоты британской команды занимали два последних места. Сам Кубица жаловался на проблемы с управляемостью болида и сцеплением с дорожным полотном.
- 14 июня 2019
-
11:53
-
11:42
-
11:10
-
10:25
-
10:15
-
09:25
-
01:21
-
00:49
- 13 июня 2019
-
23:38
-
22:45
-
21:59
-
20:54
-
19:54
-
18:48
-
17:36
-
16:48
-
15:53
-
15:30
-
15:12
-
14:18
-
14:03
-
12:56
-
12:06
-
11:14
-
10:29
-
09:39
-
09:17
- 12 июня 2019
-
23:57
-
22:06
-
20:42
-
19:51
-
19:29
-
17:49
-
15:54
-
15:51