Кубица: за всеми проблемами мы забываем самое главное — в Ф-1 выступает поляк

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица заявил, что сохраняет спокойствие и терпение, несмотря на неудачное начало нового сезона. В текущем сезоне поляк, вернувшийся в Формулу-1, не набрал ещё ни одного очка.

«Во всей этой ситуации с многочисленными проблемами мы забываем о главной позитивной вещи: в Формуле-1 снова выступает польский пилот. Уже этого факта должно быть достаточно для позитива.

Конечно, все хотят, чтобы я выступал лучше, но, к сожалению, не получается. Но это вовсе не значит, что так будет всё время. Мне нужно сохранять терпение и выполнять свою работу», — цитирует Кубицу GrandPX.News.

Из-за многочисленных проблем с болидом «Уильямсу» тяжело вести борьбу с другими командами. Практически во всех Гран-при пилоты британской команды занимали два последних места. Сам Кубица жаловался на проблемы с управляемостью болида и сцеплением с дорожным полотном.