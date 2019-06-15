Штайнер: никто не станет жертвовать 2020 годом в угоду сезону-2021

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что команды не станут жертвовать 2020 годом, чтобы бросить все силы на разработку болида для сезона-2021, в котором будут серьёзные изменения в техническом регламенте.



«Никто не будет жертвовать 2020 годом ради сезона-2021. Не думаю, что кто-то примет решение ничего не делать в следующем году, чтобы сосредоточиться на машине 2021 года. Каждый год даёт бесценный опыт.



Не знаю, как много людей у нас будет работать над программой 2021 года, но это точно несколько групп. Все будут разными, и посмотрим, чей проект окажется лучше. Нужно понимать правила, чтобы использовать знания», — приводит слова Гюнтера Штайнера GPToday.

Ранее стало известно, что новый регламент будет представлен в окончательной редакции осенью 2019 года.