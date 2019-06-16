Глава «Тойоты»: думали о размене позиций, но «Ле-Ман» сам выбирает победителей

Руководитель «Тойоты» в WEC Роб Лепен признал, что команда рассматривала возможность размена позиций во время гонки «24 часа Ле-Мана». Гонку выиграл экипаж Себастьена Буэми, Кадзуки Накадзимы и Фернандо Алонсо. В концовке гонки экипаж обогнал «Тойоты» Майка Конвея, Камуи Кобаяси и Хосе-Марии Лопеса. У этого экипажа случился прокол, а из-за ошибки механиков они пропустили вперёд преследователей.

«У нас была сложная ситуация. Хотели, чтобы гонка была скучной, но всё получилось иначе. Машина номер семь была быстрейшей, этот экипаж отлично сработал. Но то, что мы не смогли правильно отреагировать на прокол колеса в концовке, было болезненным.

Вообще, мы думали о размене позиций, но это было бы неправильно. Мы говорили на эту тему с пилотами, но приняли решение не применять такую стратегию. «Ле-Ман» должен сам выбрать победителей», — цитирует Лепена Motorsport.