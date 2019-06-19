Райкконен: новинки должны помочь нам вернуть скорость
Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Франции.
«На последних этапах у нас были проблемы со сцеплением шин с асфальтом, машине не хватало темпа. Было так, что в каких-то поворотах с управляемостью всё было отлично, а в каких-то болид вёл себя странно. Мы подготовили к Гран-при Франции несколько новинок, которые должны помочь нам вернуть ту скорость, что была у нас в начале сезона», — приводит слова Кими Райкконена пресс-служба команды.
Райкконен занимает 11-ю строчку в личном зачёте чемпионата мира. Первые четыре гонки финн закончил в очковой зоне, однако в последних трёх не смог финишировать выше 14-й позиции. На его счету 13 очков против нуля у напарника — Антонио Джовинацци.
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