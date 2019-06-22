Формула-1. Гран-при Франции. Квалификация. Онлайн-трансляция
Сегодня, 22 июня, состоится квалификация восьмого этапа сезона-2019 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Канады. Этап принимает стационарная трасса «Поль Рикар» в Ле-Кастелле. Начало квалификации запланировано на 16:00 мск.
Перед очередным гоночным уик-эндом Формулы-1 в личном зачёте чемпионата мира лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занимает 14-е место.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.
Формула-1. Гран-при Франции. Онлайн-трансляция квалификации
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