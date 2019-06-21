Ферстаппен: хочу принять участие в «24 часах Ле-Мана» вместе с отцом

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отметил, что он хотел бы однажды принять участие в легендарном марафоне «24 часа Ле-Мана» вместе со своим отцом, Йосом Ферстаппеном. Ранее подобное заявлял другой пилот Формулы-1 — Кевин Магнуссен, который не прочь принять участие в гонке вместе с многолетним участником марафона Яном Магнуссеном.



«Хочу когда-нибудь выступить в Ле-Мане. Не знаю, когда это станет возможно, но я обсуждал это с отцом, и ему нужно потренироваться. Если я буду выступать в «24 часах Ле-Мана», то хочу сделать это вместе с отцом.



Я не раз смотрел эту гонку, бывал в Ле-Мане, когда там выступал отец. Это прекрасная гонка. Мне нравится, что в ней участвует очень много машин разных классов, нравится идея прорыва через трафик ночью. Это очень здорово и весело!» — приводит слова Макса Ферстаппена PitPass.