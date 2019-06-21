Хэмилтон — лучший в первой тренировке Гран-при Франции, Квят — 14-й

В Ле-Кастелле завершилась первая свободная практика Гран-при Франции Формулы-1. Лучшее время в ходе сессии удалось показать пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону. Второй результат у его напарника по команде Валттери Боттаса. Тройку лучших замкнул гонщик «Феррари» Шарль Леклер.



Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал лишь 14-е время, напарник россиянина по команде Александер Албон стал 10-м.

Пилот «Хааса» Ромен Грожан вторую часть тренировки пропустил из-за проблем с охладительной системой — на болиде француза возникла утечка. В итоге Грожан остался на последней строчке протокола.

Формула-1. Гран-при Франции. Первая свободная практика



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.32,738

2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,069

3. Шарль Леклер («Феррари») — +0,373

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,880

5. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,052

6. Пьер Гасли («Ред Булл») — +1,353

7. Ландо Норрис («Макларен») — +1,523

8. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,523

9. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,802

10. Александер Албон («Торо Россо») — +2,066

11. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +2,071

12. Нико Хюлькенберг («Рено») — +2,072

13. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +2,325

14. Даниил Квят («Торо Россо») — +2,588

15. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,672

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +2,784

17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +3,364

18. Николас Латифи («Уильямс») — +4,409

19. Роберт Кубица («Уильямс») — +4,434

20. Ромен Грожан («Хаас») — +4,882.