Квят потеряет более 15 позиций на старте Гран-при Франции

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят потеряет более 15 позиций на стартовой решётке Гран-при Франции из-за замены мотора и почти гарантированно будет стартовать с последней позиции в гонке, сообщает RaceFans.



Даниил уже превысил лимит по двигателям внутреннего сгорания, модулям MGU-K, накопителям энергии и электронике, так что потеряет свыше 15 мест на старте. Напарник Квята Александер Албон также превысил лимиты разрешённых компонентов силовой установки, но он новую спецификацию мотора получит на следующем этапе, Гран-при Австрии, где также потеряет много позиций на стартовой решётке.



Силовые установки новой спецификации получат также пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Пьер Гасли, однако у них пока не превышен лимит компонентов, так что они обойдутся без штрафов.