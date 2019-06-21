Стюарды расследуют инцидент с участием Хэмилтона во второй практике ГП Франции

Сегодня, 21 июня, в Ле-Кастелле состоялись свободные практики Гран-при Франции Формулы-1. В ходе второй сессии пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон допустил ошибку: возвращаясь на трассу, он помешал гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену. Голландец, во избежание столкновения, вынужден был выехать за пределы трассы. Инцидент вызвал интерес стюардов и будет рассмотрен в ближайшее время, сообщает Motorsport.

Напомним, что по итогам второй свободной тренировки пилот «Мерседеса» Валттери Боттас показал лучшее время, Льюис Хэмилтон продемонстрировал второй результат, а тройку сильнейших замкнул Шарль Леклер на «Феррари».

При этом Макс Ферстаппен сумел показать лишь шестое время, уступив не только соперникам из «Феррари» и «Мерседеса», но и Ландо Норрису из «Макларена».