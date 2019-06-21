Стюарды не стали наказывать Хэмилтона за инцидент с Ферстаппеном на ГП Франции
Стюарды Гран-при Франции не стали наказывать пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона за инцидент с участием пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в ходе второй свободной практики. Напомним, британец опасно возвращался на трассу и голландец, дабы избежать столкновения, вынужден был и сам покинуть пределы трека. Тем не менее стюарды не усмотрели в действиях Хэмилтона нарушений, сообщает пресс-служба ФИА.
Пилоты согласились с тем, что ситуация не была опасной, а видимость была достаточно ограниченной. Также стюарды подчеркнули, что возвращение Хэмилтона на трассу шло на медленной скорости и Льюис смотрел в зеркала.
Напомним, что Хэмилтон в ходе второй свободной практики показал второе время, а Ферстаппен — шестое.
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