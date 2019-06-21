Албон остался недоволен работой шин

Пилот «Торо Россо» Александер Албон подвёл итоги свободных практик Гран-при Франции, посетовав на сложность в работе с шинами. В первой сессии Албон продемонстрировал 10-й результат, а во второй — 13-й. Всего за две практики гонщик преодолел 60 кругов.
«Сегодня был не самый простой день для нас. Нам удалось здорово прибавить после первой свободной тренировки, хотя понять работу шин в полной мере было непросто, ведь температура трассы была очень высокой. Нам нужно взглянуть на данные, которые удалось собрать, и понять, в чём мы можем прибавить к квалификации.
Как и всегда, борьба в середине пелотона очень плотная, так что нам нужно упорно работать, чтобы найти необходимые доли секунды для прохода в третий сегмент», — приводит слова Албона пресс-служба «Торо Россо».
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