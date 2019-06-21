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Ферстаппен: «Ред Булл» конкурирует с «Феррари»

Ферстаппен: «Ред Булл» конкурирует с «Феррари»
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги свободных практик Гран-при Франции. По мнению голландца, первый день этапа показал, что австрийская команда может рассчитывать на борьбу с «Феррари».

«Нам всё ещё есть над чем работать, но мы выглядели неплохо и конкурировали с „Феррари“. „Мерседес“ по-прежнему очень быстр, но нам нужно взглянуть на данные и понять, в чём мы сможем прибавить. Предсказать поведение шин очень непросто. Кажется, что „софт“ ненамного быстрее „медиума“, что сделает квалификацию очень интересной. В целом день получился неплохим. Мы привнесли кое-какие изменения и нашли настройки на оставшуюся часть уик-энда», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба австрийской команды.

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