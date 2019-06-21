Гасли пока не смог оценить работу нового двигателя «Хонды»

Команда «Ред Булл» на Гран-при Франции получила новые силовые установки «Хонды». Однако Пьер Гасли признался, что пока не смог в полной мере оценить работу нового мотора.
«Сегодня был хороший день. Мы протестировали много новинок, и теперь мне нужно проанализировать, что работало, а что — нет. О новом двигателе „Хонды“ пока говорить сложно, так как я только покинул болид, но мы проанализируем всё ночью.
В целом ощущения были неплохими, надёжность была хороша, если говорить о скорости, то нужно изучить, на том ли она уровне, которого мы ожидали. Погодные условия и асфальт усложняли сцепление. Похоже, «софт» изнашивается слишком быстро, так что нужно будет разобраться со стратегией и понять, что мы сможем сделать в воскресенье", — приводит слова Гасли пресс-служба «Ред Булл».
- 21 июня 2019
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