Хэмилтон — о блокировке Ферстаппена: я не делал этого намеренно

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал неприятный инцидент во второй тренировке Гран-при Франции, когда его машину чуть не развернуло, а затем британец немного помешал Максу Ферстаппену, возвращаясь на трассу. Стюарды решили не наказывать Хэмилтона.
«Серьёзный момент. Удивительно, что поймал машину. Если бы потерял контроль, то мог бы добраться до стены. Я восстановил контроль, но с дрифтом, затем пришлось применять тормоза, отпускать их, опять тормозить и немного газовать, стараясь сохранять баланс. Своего рода веселье.
Определённо, я был доволен своим „сейвом“. И особо не повредил шины. Я вылетел, постарался вернуться на трассу за пределами гоночной траектории, но затем ты все равно попадаешь на неё. Смотрел в зеркало, но позади меня никого не было, а Макс был довольно далеко на гоночной траектории — с другой стороны. Я просто старался ехать медленно и убраться с дороги, а потом внезапно увидел его. К счастью, не помешал ему зайти в поворот, но, думаю, у него был большой снос на выходе. Это тренировка, тут иногда случаются такие вещи. Я не делал этого намеренно», — приводит слова Хэмилтона Crash.
- 21 июня 2019
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