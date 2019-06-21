Бинотто назвал привезённые во Францию новинки «Феррари» неидеальными

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал работу обновлений, которые привезла «Скудерия» на Гран-при Франции Формулы-1. В пятничных тренировках «Феррари» заметно отстала от «Мерседеса».
«Новинки неидеальные. Мы привезли сюда ряд деталей, которые нам важно протестировать, чтобы понять направление развития. Мы протестировали детали, некоторые их них будут убраны с машины, а некоторые мы оставим до конца уик-энда. То есть мы „отменили“ не весь пакет обновлений», — приводит слова Бинотто Sky Sports.
Глава «Феррари» уточнил, что на болидах Феттеля и Леклера останутся обновлённые воздухозаборники тормозов, переднее и заднее антикрылья.
При этом Бинотто не исключил, что «Феррари» сумеет побороться во Франции с «Мерседесом»: «У нас проблемы на последнем секторе, он очень похож на Барселону. Я бы не назвал это неожиданностью. Определённо „Мерседес“ смотрится сильнее, но уик-энд не окончен, ещё можно найти некоторую скорость. Посмотрим, как эволюционирует состояние трассы и как мы сможем оптимизировать нашу технику».
- 21 июня 2019
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