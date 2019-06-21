Леклер: доволен ходом тренировок, ощущения от машины были хорошими
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги пятничных свободных заездов Гран-при Фрнации Формулы-1.
«В целом я доволен тем, как сегодня прошли две наши тренировки. Ощущения от машины были хорошими, мы протестировали ряд новых деталей. Мы уверены в себе, но впереди ещё много работы, чтобы машина оказалась в наилучшем состоянии для сильной квалификации.
Наши конкуренты сильны, мы должны концентрироваться на себе и собрать всё воедино к субботе. Было весело вновь пилотировать на этой трассе. Эта трасса несколько отличается от других, потому что стены тут очень далеко и ты можешь атаковать и пробовать больше во время тренировок. С нетерпением жду возвращения за руль в субботу», — приводит слова Леклера пресс-служба «Феррари».
- 21 июня 2019
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