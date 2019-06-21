Боттас пожаловался на баланс и опасается высокого износа шин в гонке

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Франции, посетовав на неидеальный баланс болида.

«На старте тренировок было нелегко. Утром все испытывали проблемы, потому что трасса была намного более скользкой, чем обычно. Но трек становился всё лучше, я чувствовал прогресс от круга к кругу, особенно это было заметно в поворотах. Чем лучше становилась трасса, тем лучше был баланс, но с ним всё равно были проблемы. Как бы то ни было, болид был быстр.

Между первой и второй сессиями нам удалось привнести хорошие изменения, и я чувствовал себя в машине намного лучше. Именно потому время на круге стало лучше. Погода очень жаркая, так что шины будут изнашиваться быстро, особенно в воскресенье. К тому же мы всё ещё испытываем проблемы с балансом, так что ночью нужно будет изучить данные и понять, в чём можно прибавить», — приводит слова финна пресс-служба «Мерседеса».