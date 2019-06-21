Хюлькенберг — о новинках «Рено»: на первый взгляд, они оправдали ожидания

Гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг прокомментировал работу обновлённого болида команды на пятничных тренировках Гран-при Франции.
«День прошёл нормально. Результаты второй практики не выглядят слишком удовлетворительными — нам определённо нужно прибавить на коротких сериях. Работой машины с большой загрузкой топливом я был вполне доволен, чувствовал уверенность в болиде. В целом солидная пятница, у нас есть неплохая база. Как всегда, борьба в середине пелотона очень плотная.
На первый взгляд, новинки оправдали ожидания, но сейчас инженеры будут изучать все данные, сравнивать работу двух машин. Надо понимать, что Монреаль и Ле-Кастелле очень сильно отличаются, так что для пилота трудно взять и сказать: „Да, точно стало гораздо лучше“. В общем, ещё предстоит поработать, но хуже точно не стало», — заявил Хюлькенберг в интервью пресс-службе Формулы-1.
- 21 июня 2019
-
22:57
-
22:36
-
22:19
-
21:36
-
21:22
-
21:19
-
21:13
-
21:08
-
21:01
-
20:39
-
20:28
-
20:19
-
20:17
-
19:56
-
19:47
-
19:34
-
19:25
-
19:12
-
18:55
-
18:38
-
18:12
-
17:45
-
17:33
-
16:46
-
15:33
-
14:15
-
13:31
-
12:45
-
12:12
-
11:38
-
11:31
-
10:45
-
10:41
-
09:42
-
09:37