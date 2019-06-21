Хюлькенберг — о новинках «Рено»: на первый взгляд, они оправдали ожидания

Гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг прокомментировал работу обновлённого болида команды на пятничных тренировках Гран-при Франции.



«День прошёл нормально. Результаты второй практики не выглядят слишком удовлетворительными — нам определённо нужно прибавить на коротких сериях. Работой машины с большой загрузкой топливом я был вполне доволен, чувствовал уверенность в болиде. В целом солидная пятница, у нас есть неплохая база. Как всегда, борьба в середине пелотона очень плотная.



На первый взгляд, новинки оправдали ожидания, но сейчас инженеры будут изучать все данные, сравнивать работу двух машин. Надо понимать, что Монреаль и Ле-Кастелле очень сильно отличаются, так что для пилота трудно взять и сказать: „Да, точно стало гораздо лучше“. В общем, ещё предстоит поработать, но хуже точно не стало», — заявил Хюлькенберг в интервью пресс-службе Формулы-1.