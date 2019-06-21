Грожан: это была моя худшая пятница в сезоне
Пилот «Хааса» Ромен Грожан остался недоволен итогом первого дня Гран-при Франции. По его словам, свободные тренировки на домашнем этапе стали для него худшими в сезоне.
«Думаю, это моя худшая пятница в сезоне. Мы начали тренировку с не самыми лучшими настройками и смогли это почувствовать в ходе первой практики. Затем у нас началась протечка охлаждающей жидкости, и это было концом первой практики.
Затем, в ходе второй сессии, у меня заблокировались передние колёса, и пока не совсем понятно, в чём была причина этой проблемы. Шины были повреждены, и мне пришлось прекратить серию. Я старался как мог, поскольку знал, что у меня после этого остался один комплект резины», — приводит слова Грожана официальный сайт Формулы-1.
- 21 июня 2019
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