Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Авто / Новости /

Абитебуль: вероятно, «Рено» продолжит работать с Хюлькенбергом в 2020 году

Абитебуль: вероятно, «Рено» продолжит работать с Хюлькенбергом в 2020 году
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль прокомментировал контрактную ситуацию с пилотами во французской команде.

«Говоря по правде, ситуация с контрактами пилотов предельно понятна. У нас есть двухлетнее соглашение с Даниэлем Риккардо, а что до Нико Хюлькенберга, то его нынешний контракт заканчивается по окончании сезона, однако в нём предусматриваются варианты продления. Не собираюсь раскрывать подробности, но, вероятно, мы продолжим работать с Нико Хюлькенбергом.

Нико много сделал для команды, с его прихода многое в нашем коллективе изменилось. За прогресс команде стоит благодарить не только инженеров, но и пилотов. Но, естественно, мы рассматриваем разные варианты, как и Нико. Для обеих сторон возможны разные варианты развития событий, но у нас есть опция продления, и, вероятно, мы ею воспользуемся. Думаю, после летнего перерыва начнём переговоры, всё обсудим и придём к конкретному решению», — цитирует Абитебуля официальный сайт ФИА.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент