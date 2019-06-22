Норрис: меня удивила наша скорость

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвёл итоги пятничных тренировок, в которых он показал пятое время дня.



«Я сегодня отработал гораздо лучше чем в пятницу в Канаде. Думаю, что команда отлично справилась с задачей, мы смогли показать многообещающий темп. Хотя, мы точно так же говорили в Канаде, но в субботу нас постигла неудача. Однако сегодня был хороший день, у нас хорошая скорость, но нам есть над чем работать, поскольку поведение машины нельзя назвать идеальным.



В субботу мы постараемся хорошо провести квалификацию. Возможно, мы показали хороший темп, потому что много работали на симуляторе именно на этой трассе. Но меня наша скорость удивила. Я не думаю, что эта трасса подходит нам лучше, чем Монреаль. Я уверен, что другие команды прибавят, так что мы должны прибавить не меньше», — приводит слова Ландо Норриса официальный сайт команды.