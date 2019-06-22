Ферстаппен объяснил, почему не настаивал на штрафе Хэмилтона

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал инцидент с Льюисом Хэмилтоном в ходе второй тренировки. Судьи приняли решение не наказывать Льюиса за блокировку голландца.
«Не собираюсь делать проблему из инцидента с Льюисом Хэмилтоном на тренировке. Мы всё равно не ведём с ними борьбу. Если бы мы реально боролись с «Мерседесом» в этот уик-энд, то, естественно, мы бы пытались испортить им гонку. Но сейчас не хочу этого делать.
Случается, что не видишь соперника в зеркалах. Зеркала не очень большие, а трасса довольно широкая. Так что Льюис просто меня не видел. Не стоит сравнивать произошедшее с инцидентом Льюиса и Себастьяна Феттеля в Канаде. Это просто свободные заезды, они никак не повлияют на результат», — приводит слова Макса Ферстаппена Ziggo Sport.
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