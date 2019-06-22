Перес: чувствую потенциал болида
Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес отметил, что у болида команды есть большой потенциал, и подвёл итоги пятницы для команды.
«Новый асфальт был очень грязным этим утром, но в течение дня становился всё лучше и лучше. Вот почему так много машин утром срывало с трассы и было несколько разворотов.
Мы работали над пониманием текущего пакета, потому что не привезли серьёзных обновлений во Францию. Так что просто работали над балансом и я остался этим доволен. Мы оценили некоторые новинки, которые были добавлены в болид на протяжении последних этапов. Я чувствую потенциал болида, мы улучшаем машину, и в субботу вечером нам важно сделать хороший шаг вперёд», — приводит слова Серхио Переса GPBlog.
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