Боттас — лучший в третьей практике Гран-при Франции, Квят — 17-й

В Ле-Кастелле завершилась третья свободная практика Гран-при Франции Формулы-1. Лучшее время в ходе сессии удалось показать пилоту «Мерседеса» Валттери Боттасу. Второй результат у его напарника по команде — лидера чемпионата Льюиса Хэмилтона. Тройку лучших замкнул гонщик «Феррари» Шарль Леклер.



Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 17-е время, напарник россиянина по команде Александер Албон стал 13-м.



Формула-1. Гран-при Франции. Третья свободная практика



1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.30,159

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,041

3. Шарль Леклер («Феррари») — +0,446

4. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,474

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,379

6. Пьер Гасли («Ред Булл») — +1,440

7. Ландо Норрис («Макларен») — +1,495

8. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,643

9. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,728

10. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,784

11. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,864

12. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,012

13. Александер Албон («Торо Россо») — +2,019

14. Ромен Грожан («Хаас») — +2,226

15. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,241

16. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +2,332

17. Даниил Квят («Торо Россо») — +2,381

18. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +2,519

19. Роберт Кубица («Уильямс») — +3,743

20. Джордж Расселл («Уильямс») — +9,828.