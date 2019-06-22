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Боттас — лучший в третьей практике Гран-при Франции, Квят — 17-й

Боттас — лучший в третьей практике Гран-при Франции, Квят — 17-й
Авто / Формула-1 0

В Ле-Кастелле завершилась третья свободная практика Гран-при Франции Формулы-1. Лучшее время в ходе сессии удалось показать пилоту «Мерседеса» Валттери Боттасу. Второй результат у его напарника по команде — лидера чемпионата Льюиса Хэмилтона. Тройку лучших замкнул гонщик «Феррари» Шарль Леклер.

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 17-е время, напарник россиянина по команде Александер Албон стал 13-м.

Формула-1. Гран-при Франции. Третья свободная практика

1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.30,159
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,041
3. Шарль Леклер («Феррари») — +0,446
4. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,474
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,379
6. Пьер Гасли («Ред Булл») — +1,440
7. Ландо Норрис («Макларен») — +1,495
8. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,643
9. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,728
10. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,784
11. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,864
12. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,012
13. Александер Албон («Торо Россо») — +2,019
14. Ромен Грожан («Хаас») — +2,226
15. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,241
16. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +2,332
17. Даниил Квят («Торо Россо») — +2,381
18. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +2,519
19. Роберт Кубица («Уильямс») — +3,743
20. Джордж Расселл («Уильямс») — +9,828.

Формула-1 2019. Гран-при Франции. Свободная практика 3
22 июня 2019 года, суббота. 13:00 МСК
1
Валттери Боттас
Mercedes AMG F1
1:30.159
2
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+0.041
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.446
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