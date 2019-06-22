Хэмилтон выиграл квалификацию ГП Франции, Феттель — 7-й, Квят — 16-й

В Ле-Кастелле, на автодроме «Поль Рикар», завершилась квалификация Гран-при Франции Формулы-1. Её победителем стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе место досталось его напарнику по команде Валттери Боттасу, тройку лучших замкнул Шарль Леклер на «Феррари». Себастьян Феттель стал лишь седьмым.



Даниил Квят в ходе сессии показал шестнадцатое время, однако будет принимать старт с последнего места из-за замены силовой установки. Что касается его напарника по команде, то Александер Албон стал одиннадцатым.



Формула-1. Квалификация. Гран-при Франции



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.28,319

2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,286

3. Шарль Леклер («Феррари») — +0,646

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,090

5. Ландо Норрис («Макларен») — +1,099

6. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,203

7. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,480

8. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,599

9. Пьер Гасли («Ред Булл») — +1,865

10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +5,101



Не вышли в третий сегмент:



11. Александер Албон («Торо Россо») — 1.30,461

12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.30,533

13. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1.30,544

14. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 1.30,738

15. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.31,440



Не вышли во второй сегмент:



16. Даниил Квят («Торо Россо») — 1.31,564

17. Ромен Грожан («Хаас») — 1.31,626

18. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.31,726

19. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.32,789

20. Роберт Кубица («Уильямс») — 1.33,205.