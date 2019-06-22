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Хэмилтон выиграл квалификацию ГП Франции, Феттель — 7-й, Квят — 16-й

Хэмилтон выиграл квалификацию ГП Франции, Феттель — 7-й, Квят — 16-й
Авто / Формула-1 0

В Ле-Кастелле, на автодроме «Поль Рикар», завершилась квалификация Гран-при Франции Формулы-1. Её победителем стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе место досталось его напарнику по команде Валттери Боттасу, тройку лучших замкнул Шарль Леклер на «Феррари». Себастьян Феттель стал лишь седьмым.

Даниил Квят в ходе сессии показал шестнадцатое время, однако будет принимать старт с последнего места из-за замены силовой установки. Что касается его напарника по команде, то Александер Албон стал одиннадцатым.

Формула-1. Квалификация. Гран-при Франции

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.28,319
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,286
3. Шарль Леклер («Феррари») — +0,646
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,090
5. Ландо Норрис («Макларен») — +1,099
6. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,203
7. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,480
8. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,599
9. Пьер Гасли («Ред Булл») — +1,865
10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +5,101

Не вышли в третий сегмент:

11. Александер Албон («Торо Россо») — 1.30,461
12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.30,533
13. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1.30,544
14. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 1.30,738
15. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.31,440

Не вышли во второй сегмент:

16. Даниил Квят («Торо Россо») — 1.31,564
17. Ромен Грожан («Хаас») — 1.31,626
18. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.31,726
19. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.32,789
20. Роберт Кубица («Уильямс») — 1.33,205.

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