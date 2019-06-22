Боттас: в борьбе с Хэмилтоном все решили мелкие детали
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился впечатлениями от итогов квалификации Гран-при Франции, в ходе которой он занял второе место. По словам финна, он был близок к завоеванию поула, но в борьбе с напарником по команде Льюисом Хэмилтоном определяющими стали небольшие детали.
«У Льюиса получился по-настоящему хороший круг, мы были близки, но всё решили мелкие детали. Ветер поменял направление, что не сыграло мне на руку в нескольких поворотах. Я должен был с этим справиться, но круг Хэмилтона получился лучше. Во Франции у нас очень хорошая машина. Её приятно пилотировать. Надеюсь, я смогу что-то предпринять в первом повороте. Старт гонки будет одним из ключевых моментов», — приводит слова финского пилота BBC.
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