Леклер — о третьем месте в квалификации: лучшее, чего мы могли добиться

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился впечатлениями от итогов квалификации Гран-при Франции, в ходе которой он показал третье время. По словам монегаска, это был максимально возможный результат.

«Я доволен своим кругом, но нам нужно продолжать работать. Уверен, что на определённом этапе мы сократим отставание, но сегодня третье место было нашим максимумом. Хороший старт будет крайне важен для нас. Мы сильны на прямых, в то время как „Мерседес“ хорош в поворотах. Так что гонка должна получить интересной», — приводит слова Леклера BBC.

Первый ряд стартовой решётки заняли пилоты «Мерседеса». Льюис Хэмилтон завоевал поул, а Валттери Боттас стал вторым. Напарник Леклера по команде Себастьян Феттель примет старт лишь с седьмой позиции.