Квят: было бессмысленно нацеливаться на Q3. Посмотрим, как всё окупится завтра

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят, занявший 16-е место в квалификации Гран-при Франции, ещё раз подчеркнул, что его автомобиль настроен с прицелом на гонку. Из-за штрафа за превышение лимита на элементы двигателя россиянин примет старт с последней линии стартовой решётки.
«Доволен формой машины. Определённо, в этот уик-энд мы не нацеливались на попадание в третий сегмент, ведь это было бессмысленно — по крайней мере, в случае с моим автомобилем из-за штрафа. Так что мы были сконцентрированы на гонке — в плане настроек, кругов на трассе. Практически все круги проходились с целью подготовки к гонке, чтобы оказаться там в хорошей форме. Посмотрим, как всё это сработает, окупится завтра», — заявил Квят в интервью пресс-службе Формулы-1.
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