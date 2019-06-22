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Ферстаппен: у машины было странное поведение, нужно это проверить

Ферстаппен: у машины было странное поведение, нужно это проверить
Авто / Формула-1 0

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал четвёртый результат в квалификации Гран-при Франции. Ферстаппен проиграл обладателю поул-позишен Льюису Хэмилтону более секунды и всего на несколько тысячных опередил Ландо Норриса из «Макларена».

«Круг сам по себе не был очень чистым. У машины было странное поведение, так что нам нужно это проверить. Но мы добились максимально высокой позиции, хорошо быть на втором ряду. Машины очень чувствительны к ветру, и на моём первом круге в третьем сегменте возник неприятный момент, но нужно с таким справляться. Нам нужно немного удачи, чтобы подняться на подиум, но мы поборемся по максимуму», — приводит слова Ферстаппена GPblog.

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