Ферстаппен: у машины было странное поведение, нужно это проверить

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал четвёртый результат в квалификации Гран-при Франции. Ферстаппен проиграл обладателю поул-позишен Льюису Хэмилтону более секунды и всего на несколько тысячных опередил Ландо Норриса из «Макларена».



«Круг сам по себе не был очень чистым. У машины было странное поведение, так что нам нужно это проверить. Но мы добились максимально высокой позиции, хорошо быть на втором ряду. Машины очень чувствительны к ветру, и на моём первом круге в третьем сегменте возник неприятный момент, но нужно с таким справляться. Нам нужно немного удачи, чтобы подняться на подиум, но мы поборемся по максимуму», — приводит слова Ферстаппена GPblog.