Хэмилтон: последние два круга вышли, что надо

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал быстрейший результат в квалификации Гран-при Франции. Британец почти на три десятые секунды опередил Валттери Боттаса.



«Это непростая трасса, здесь много зон вылета, а Валттери был быстр весь уик-энд. Два моих последних круга вышли, что надо. Я очень доволен тем, что сумел реализовать потенциал машины. Мы упорно работали над инженерным аспектом, так что в целом это была отличная командная работа.



Поднимался ветер, он был очень порывистым, так что на трассе нужно было действовать динамично. В последнем повороте я атаковал чуть сильновато, и ветер снёс заднюю часть машины, но я всё-таки завоевал поул-позишен», — заявил Хэмилтон в интервью Sky Sports.