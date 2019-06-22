Хэмилтон: последние два круга вышли, что надо
Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал быстрейший результат в квалификации Гран-при Франции. Британец почти на три десятые секунды опередил Валттери Боттаса.
«Это непростая трасса, здесь много зон вылета, а Валттери был быстр весь уик-энд. Два моих последних круга вышли, что надо. Я очень доволен тем, что сумел реализовать потенциал машины. Мы упорно работали над инженерным аспектом, так что в целом это была отличная командная работа.
Поднимался ветер, он был очень порывистым, так что на трассе нужно было действовать динамично. В последнем повороте я атаковал чуть сильновато, и ветер снёс заднюю часть машины, но я всё-таки завоевал поул-позишен», — заявил Хэмилтон в интервью Sky Sports.
- 22 июня 2019
-
18:38
-
18:34
-
18:30
-
18:25
-
18:21
-
18:18
-
18:03
-
17:44
-
17:43
-
17:26
-
17:19
-
17:05
-
16:27
-
15:44
-
14:15
-
14:07
-
14:03
-
13:51
-
13:17
-
12:20
-
12:13
-
11:49
-
10:52
-
09:30
-
09:16
-
09:00
-
00:56
-
00:47
- 21 июня 2019
-
23:51
-
23:22
-
22:57
-
22:36
-
22:19
-
21:36
-
21:22
Партнерский контент