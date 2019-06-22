Сайнс: не ожидали, что обойдём один «Ред Булл» и одну «Феррари»
Испанский гонщик «Макларена» Карлос Сайнс прокомментировал шестой результат в квалификации Гран-при Франции Формулы-1. Напарник Сайнса по команде Ландо Норрис показал пятое время. Позади двух гонщиков «Макларена» в частности оказались Себастьян Феттель из «Феррари» и Пьер Гасли из «Ред Булл».
«Это хороший шаг вперёд. Мы в секунде позади „Мерседеса“ и в полусекунде от „Феррари“. Невероятна хорошая работа со сторон нашей базы. Мы не ожидали, что обойдём один „Ред Булл“ и одну „Феррари“. Это значит, что мы хорошо выполняем свою домашнюю работу и привозим детали, которые понемногу помогает нашему автомобилю. Но и сама трасса тоже нам подходит», — приводит слова Сайнса Sky Sports.
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