Райкконен, Риккардо и Грожан вызваны к стюардам

Сразу три пилота были вызваны к стюардам по итогам квалификации Гран-при Франции. Все они стали участниками эпизода в начале квалификации. Пилот «Рено» Даниэль Риккардо резко замедлился в ходе первого сегмента, в результате чего Кими Райкконен вынужден был предпринять манёвр в одиннадцатом повороте. В свою очередь это привело к тому, что Грожан был вынужден резко уходить с траектории, чтобы избежать столкновения с финном.
Все эпизоды будут рассмотрены отдельно, сообщает Crash. Австралийцу вменяется излишне медленная езда и препятствование Райкконену, в то время как Кими подозревается в препятствовании движению Грожану.
Риккардо в ходе квалификации показал восьмое время, Райкконен стал двенадцатым, а Ромен Грожан — семнадцатым.
Видео инцидента можно посмотреть на официальной странице Формулы-1 в «Твиттере».
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