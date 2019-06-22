Риккардо: «Макларен» привёз обновления, о которых никому не рассказал
Пилот «Рено» Даниэль Риккардо поделился впечатлениями от итогов квалификации Гран-при Франции, отдельно высказавшись об успехе пилотов «Макларена».
«Нас опередили оба „Макларена“. Думаю, они привезли обновления, о которых никому не рассказали. Их темп впечатлял, и мы не могли с ними соперничать. Так что, думаю, восьмое место — наш максимум, и я доволен результатом. В ходе второго сегмента было несколько эпизодов, когда я вынужден был прекращать попытку. Я использовал „медиум“, которым не пользовался на протяжении всего уик-энда», — приводит слова Риккардо BBC.
Напомним, пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Карлос Сайнс заняли третий ряд стартовой решётки, показав пятое и шестое время. Даниэль Риккардо примет старт с восьмой позиции.
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