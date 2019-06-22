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Албон: немного не хватило до третьего сегмента, машина была хороша

Албон: немного не хватило до третьего сегмента, машина была хороша
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Торо Россо» Александер Албон прокомментировал 11-й результат в квалификации Гран-при Франции.

«Начало квалификации было у меня довольно медленным: завершил первый сегмент 15-м. Знал, что потенциал машины намного выше, и мой круг во втором сегменте оказался гораздо лучше, хотя слегка поднялся ветер и мне немного не хватило до третьего сегмента. Машина сегодня была хороша. Так что вопрос попадания в топ-10 решали совсем маленькие детали. Очевидно, мне хотелось бы попасть в третий сегмент, однако старт с 11-го места довольно хорош, потому что мы можем выбирать шины. Если посмотреть на пятничные тренировки, то наш темп на длинных сериях сильнее, чем на коротких, так что у нас есть шанс набрать завтра очки», — приводит слова Албона пресс-служба «Торо Россо».

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