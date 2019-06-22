Гасли: разочарован девятым местом, сложная квалификация

Гонщик «Ред Булл» Пьер Гасли прокомментировал девятый результат в квалификации Гран-при Франции.
«В целом это была сложная квалификация. В третьей практике мы были более конкурентоспособны и заняли шестое место, но после сессии мы внесли некоторые изменения, и квалификация получилась сложной, так как у меня были проблемы со сцеплением. Я весьма разочарован девятым местом, потому что думаю, что точно мог добиться большего. Но мы там, где есть, и нужно будет завтра бороться.
Мы стартуем на шинах „софт“, так что знаем, что легко не будет, но наш темп на длинных сериях был в порядке. Нам нужно изучить стратегию и посмотреть, что мы можем сделать, чтобы эти шины работали так долго, как это возможно, и мы могли отыграть ряд позиций. Буду атаковать по максимуму», — приводит слова Гасли пресс-служба «Ред Булл».
- 22 июня 2019
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