«Торо Россо»: у Даниила была цель переквалифицировать Расселла

Главный инженер «Торо Россо» Гийом Дезотё подвёл итоги квалификации Гран-при Франции.



«После достойной третьей тренировки, где мы добились улучшения баланса и работы с шинами по сравнению с пятницей, мы начали квалификацию с целью провести Алекса в третий сегмент. Для Даниила целью было переквалифицировать Джорджа Расселла, который тоже получит штраф за двигатели. Он легко сумел победить Расселла во время второй попытки и закончил сессию 16-м.



Алекс проделал хорошую работу в жарких условиях и сумел пробиться во второй сегмент. По ходу его последнего круга поднялся ветер, и мы были чуть близковато к едущему впереди Риккардо. Это сказалось на первом секторе, но остальная часть круга была сильной. Нам чуть-чуть не хватило до третьего сегмента, но старт с 11-го места позволяет нам оказаться в хорошем положении, ведь у нас свободный выбор шин и есть несколько тактических вариантов.



Завтра тоже ожидается очень жаркая погода, которая сыграет важную роль в работе машины и степени деградации шин. Держа это в уме, мы надеемся, что будем иметь преимущество над прямыми конкурентами и наберём очки», — приводит слова Дезотё пресс-служба «Торо Россо».