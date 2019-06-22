Леклер рассказал, почему просил команду поторопить Феттеля

В ходе квалификации Гран-при Франции пилот «Феррари» Шарль Леклер просил команду поторопить Себастьяна Феттеля. Уже после завершения сессии монегаск объяснил, чем была мотивирована эта просьба.

«Феттель мне совсем не мешал. Единственное, что меня смущало, не могу вспомнить когда это точно произошло, но дважды мы оказывались практически рядом и могли не успеть пойти на быстрый круг. Именно потому я просил команду поторопить Феттеля, так как мы были близко. Это была единственная причина. Но Себастьян никак мне не мешал.

В последнее время я замечал, что мне трудно привести болид в рабочее окно в третьем сегменте и я работал над этим. Рад, что в этот уик-энд мне удалось прибавить в этом компоненте", — приводит слова Леклера Crash.