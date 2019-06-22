Риккардо не будет оштрафован за инцидент с Райкконеном в квалификации ГП Франции

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо избежал наказания за инцидент, произошедший между ним и гонщиком «Альфа Ромео» Кими Райкконеном в ходе квалификации Гран-при Франции, сообщает Pitpass.

В ходе первого сегмента австралиец сбросил скорость и помешал финну в ходе быстрого круга. Однако, разобрав эпизод вместе со стюардами, пилоты сошлись во мнении, что у Риккардо не было возможности пропустить Райкконена без последствий.

В результате действий Риккардо Райкконен прибег к манёвру, который в итоге мог помешать пилоту «Хааса» Ромену Грожану.

Напомним, что Риккардо в ходе сессии показал восьмой результат, а Райкконен — двенадцатый.

Видео инцидента можно посмотреть на официальной странице Формулы-1 в «Инстаграме».