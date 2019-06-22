Норрис: опередили тех, кого и должны были опередить

Пилот «Макларена» Ландо Норрис, неожиданно показавший пятый результат в квалификации Гран-при Франции, заявил, что ему и его напарнику по команде Карлосу Сайнсу удалось опередить тех соперников, которых они и должны были опередить. При этом напомним, что во Франции британская команда оказалась быстрее не только соперников из «Рено», но и обошла Себастьяна Феттеля и Пьера Гасли.
«Команда выполнила отличную работу. Опередили тех, кого и должны были опередить. Я слышал, в „Рено“ говорят, что у нас есть секретные обновления. Но мы не ожидали ничего подобного, как бы то ни было, результат превзошёл ожидания. В гонке будет тяжелее.
Мы были быстры в первой свободной практике и нам удалось продолжить в том же духе. В Канаде всё было иначе. По каким-то причинам поведение болида на разных трассах меняется", — приводит слова Норриса Planet F1.
- 22 июня 2019
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