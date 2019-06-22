Райкконен остался доволен обновлениями «Альфа Ромео»
Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконнен рассказал, что он остался доволен обновлениями болида. По словам финна, новинки позволяли бороться за выход в третий сегмент квалификации Гран-при Франции и лишь его собственная ошибка помешала этому.
«Обновления, которые мы привезли во Францию, позволили нам прибавить и мы были достаточно конкурентоспособными, чтобы побороться за место в третьем сегменте. К сожалению, я допустил ошибку на быстром круге во втором сегменте, так что я не был удивлён, когда не вышел в третий сегмент. Как бы то ни было, у нас по-прежнему неплохие позиции. Мы можем выбирать резину, а болид работает хорошо. Полагаю, мы будем знать, что делать завтра», — приводит слова финна пресс-служба «Альфа Ромео».
- 22 июня 2019
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