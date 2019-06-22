Джовинацци прокомментировал выход в третий сегмент квалификации

Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци прокомментировал итоги удачной для него квалификации Гран-при Франции. Итальянец сумел пробиться в третий сегмент квалификации и примет старт с десятой позиции.

«Я очень доволен нашей скоростью. Это была хорошая квалификация, и я очень рад вернуться в топ-10. За таким результатом стоит сразу несколько факторов: это и обновления, которые, похоже, сработали как нужно, и то, что нам удалось выжать максимум из работы шин в таких погодных условиях. Трасса становилась лучше с каждым кругом. Единственный негатив в том, что я буду стартовать на „софте“, но мы можем найти стратегию, которая поможет мне остаться в топ-10. У нас хороший темп. Надеюсь, покажем достойный результат», — приводит слова Джовинацци пресс-служба «Альфа Ромео».