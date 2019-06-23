На машине Феттеля заменили масляный насос

Команда «Феррари» приняла решение заменить масляный насос на силовой установке болида Себастьяна Феттеля, сообщает итальянская редакция Motorsport. В «Скудерии» считают, что проблема в работе именно этого элемента стала причиной слабого результата немца в квалификации Гран-при Франции. Напомним, в ней Феттель показал седьмое время.

Утечка масла на машине была обнаружена ещё 22 июня, но приняться за решение проблемы в команде смогли лишь за пять часов до старта гонки, когда перестал действовать режим закрытого парка.

Замена масляного насоса не грозит Феттелю штрафными санкциями. Невзирая на то что этот компонент входит в составляющую силовой установки, на его замену не существует каких-либо ограничений.