Боттас: мне не удалось держаться в темпе Хэмилтона

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал итоги Гран-при Франции, который он закончил на второй позиции.



«Для меня событий в гонке было немного. Можно сказать, что основной расчёт у меня был на старт, но Льюис тоже стартовал хорошо, так что в конечном итоге он оказался сегодня быстрее. Мне не удалось держаться в темпе Хэмилтона. До следующего этапа нам нужно разобраться в причинах этого, но я доволен работой команды.



Нам важно понять, в чём нам нужно прибавить, но Льюис был очень уверенным и стабильным как вчера, так и сегодня. Я знаю, что его можно победить, но для этого нужно упорно работать», — приводит слова Валттери Боттаса BBC.



Этот дубль стал уже шестым для «Мерседеса» в сезоне.