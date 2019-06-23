Хэмилтон: у меня были большие пузыри на передних шинах

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги Гран-при Франции, который он закончил на первой позиции.



«Это был прекрасный уик-энд. Я уже долгое время в гонках, но стремление быть лучшим не стареет. Здесь непростая трасса, но я рад, что мне удалось найти преимущество и контролировать отрыв.



Мы вместе создаём историю, и я горд тем, что являюсь частью этой команды. Здесь очень жарко. Это был прекрасный день, потрясающая трасса, и есть несколько очень техничных зон. Гонка была непростой, всё было на грани. У меня были большие пузыри на передних шинах, но должен сказать, что у нас лучший старт сезона!» — приводит слова Льюиса Хэмилтона BBC.



Вторым к финишу пришёл напарник Хэмилтона Валттери Боттас. Этот дубль стал уже шестым для «Мерседеса» в нынешнем сезоне.