Хэмилтон: у меня были большие пузыри на передних шинах

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги Гран-при Франции, который он закончил на первой позиции.
«Это был прекрасный уик-энд. Я уже долгое время в гонках, но стремление быть лучшим не стареет. Здесь непростая трасса, но я рад, что мне удалось найти преимущество и контролировать отрыв.
Мы вместе создаём историю, и я горд тем, что являюсь частью этой команды. Здесь очень жарко. Это был прекрасный день, потрясающая трасса, и есть несколько очень техничных зон. Гонка была непростой, всё было на грани. У меня были большие пузыри на передних шинах, но должен сказать, что у нас лучший старт сезона!» — приводит слова Льюиса Хэмилтона BBC.
Вторым к финишу пришёл напарник Хэмилтона Валттери Боттас. Этот дубль стал уже шестым для «Мерседеса» в нынешнем сезоне.
- 23 июня 2019
-
19:02
-
18:56
-
18:48
-
18:37
-
18:33
-
18:29
-
18:28
-
18:22
-
18:16
-
18:02
-
17:40
-
17:30
-
16:14
-
15:06
-
14:46
-
14:24
-
14:14
-
13:35
-
13:23
-
12:58
-
12:21
-
12:00
-
11:45
-
11:45
-
10:43
-
10:25
-
09:17
-
01:02
- 22 июня 2019
-
23:54
-
22:48
-
22:37
-
22:12
-
21:19
-
20:42
-
20:28