Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Авто / Новости /

Хэмилтон: у меня были большие пузыри на передних шинах

Хэмилтон: у меня были большие пузыри на передних шинах
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги Гран-при Франции, который он закончил на первой позиции.

«Это был прекрасный уик-энд. Я уже долгое время в гонках, но стремление быть лучшим не стареет. Здесь непростая трасса, но я рад, что мне удалось найти преимущество и контролировать отрыв.

Мы вместе создаём историю, и я горд тем, что являюсь частью этой команды. Здесь очень жарко. Это был прекрасный день, потрясающая трасса, и есть несколько очень техничных зон. Гонка была непростой, всё было на грани. У меня были большие пузыри на передних шинах, но должен сказать, что у нас лучший старт сезона!» — приводит слова Льюиса Хэмилтона BBC.

Вторым к финишу пришёл напарник Хэмилтона Валттери Боттас. Этот дубль стал уже шестым для «Мерседеса» в нынешнем сезоне.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент